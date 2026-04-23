Operação mira fraude milionária com remédios de câncer

Apenas parte do dinheiro era destinada à compra de medicamentos

Uma operação conjunta deflagrada nesta quinta-feira (23) revelou um esquema milionário de fraudes na saúde pública em Mato Grosso do Sul, com ramificações em outros estados. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa manipulava processos judiciais para garantir o fornecimento de medicamentos de alto custo, principalmente oncológicos, gerando prejuízos aos cofres públicos. A ação cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão em cidades de MS, São Paulo e Minas Gerais.

As investigações apontam que o grupo era dividido em núcleos, incluindo setores administrativo, jurídico e empresas intermediárias que simulavam legalidade. Também foram identificadas assessorias de importação que adquiriam remédios por valores inferiores aos cobrados do poder público. Conforme apurado, grande parte dos recursos ficava retida pelas empresas sob justificativas de serviços, enquanto apenas uma pequena parcela era usada na compra dos medicamentos.

Há indícios ainda de fornecimento de produtos sem registro sanitário e falhas no transporte, colocando pacientes em risco, enquanto as investigações seguem em sigilo.