Indicação de Jamilson Name viabiliza torre de telefonia no Distrito de Areado

Estrutura melhora comunicação, segurança e acesso a serviços no distrito

Após indicação do deputado estadual Jamilson Name (PP), a empresa Vivo instalou nesta semana uma torre de captação de sinal de telefonia móvel (ERB) no Distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste, atendendo uma antiga demanda da comunidade local. O pedido foi apresentado pela moradora Lucinha Carvalho, que relatou dificuldades de comunicação e acesso a serviços essenciais na região devido à falta de cobertura. A solicitação foi encaminhada pelo parlamentar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e à gerência regional da operadora.

Segundo Jamilson Name, a medida representa um avanço em conectividade e qualidade de vida para os moradores. A nova estrutura permite maior acesso à comunicação, especialmente em situações de emergência. A instalação também fortalece a integração entre população, poder público e iniciativa privada. A iniciativa atende reivindicação antiga e amplia a infraestrutura de telecomunicações na região.