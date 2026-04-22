Indicação de Jamilson Name viabiliza torre de telefonia no Distrito de Areado

Comunidade de São Gabriel do Oeste ganha reforço em conectividade com nova ERB

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria

Estrutura melhora comunicação, segurança e acesso a serviços no distrito

    Após indicação do deputado estadual Jamilson Name (PP), a empresa Vivo instalou nesta semana uma torre de captação de sinal de telefonia móvel (ERB) no Distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste, atendendo uma antiga demanda da comunidade local. O pedido foi apresentado pela moradora Lucinha Carvalho, que relatou dificuldades de comunicação e acesso a serviços essenciais na região devido à falta de cobertura. A solicitação foi encaminhada pelo parlamentar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e à gerência regional da operadora.

    Segundo Jamilson Name, a medida representa um avanço em conectividade e qualidade de vida para os moradores. A nova estrutura permite maior acesso à comunicação, especialmente em situações de emergência. A instalação também fortalece a integração entre população, poder público e iniciativa privada. A iniciativa atende reivindicação antiga e amplia a infraestrutura de telecomunicações na região.

    CATEGORIAS:
    POLÍTICA

    Últimas Notícias

    Mais notícias

    DOF apreende carga milionária após perseguição e capotamento em MS

    Milton - 0
    Suspeitos foram presos após perderem controle do veículo na fuga Em ação do DOF no último sábado (18), uma perseguição terminou em capotamento em Mundo...
    Leia mais

    Tumulto em hospital acaba com mulher levada à delegacia

    Milton - 0
    Paciente apresentava comportamento alterado após uso de entorpecente A PMMS atendeu, no domingo (19), uma ocorrência de perturbação do trabalho e do sossego no Hospital...
    Leia mais

    MS inicia vacinação contra chikungunya com 20 mil doses

    Milton - 0
    Público-alvo inclui profissionais de saúde e população indígena Mato Grosso do Sul recebeu nesta quinta-feira (16) 20 mil doses da vacina contra chikungunya, enviadas pelo...
    Leia mais

    Investimento: Zé Teixeira solicita rampa náutica para fortalecer a pesca em MS

    Milton - 0
    A consolidação de Mato Grosso do Sul como referência na pesca amadora e esportiva ganha um novo impulso com a articulação para a melhoria...
    Leia mais