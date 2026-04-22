Cras promove oficinas de sabão com foco em renda e sustentabilidade

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania (GTAC), em parceria com a Águas Guariroba, promove nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) a Oficina Bolha de Sabão, que alia preservação ambiental e geração de renda.

O projeto ensina a transformar óleo de cozinha usado, um potencial poluidor, em sabão em barra, incentivando o descarte correto e fortalecendo a economia circular entre famílias atendidas pela rede socioassistencial de Campo Grande.

A oficina é gratuita e ministrada por técnica da concessionária, que orienta todo o processo de produção com óleo reutilizado, água e soda cáustica. Os participantes recebem materiais de apoio e instruções de segurança. Segundo Fernanda Lima, analista de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, a expectativa é atender cerca de 140 pessoas em sete cursos até o início de maio.

No Cras Vila Gaúcha, mais de 20 moradores participaram da capacitação, entre donas de casa, empreendedoras e comerciantes. A técnica Vera Lúcia Albuquerque destacou as possibilidades da atividade. “Aqui nós ensinamos a base. Se a pessoa desejar, pode acrescentar corantes e essências na fórmula para diversificar sua clientela.”

Com baixo custo de produção, a atividade se torna uma alternativa de renda, com cada receita rendendo cerca de 40 barras, vendidas entre R$ 5 e R$ 8.

A comerciante Tânia Marisa Rosa de Oliveira vê na oficina uma oportunidade de ampliar os ganhos. “Eu sou guerreira, não paro um minuto. Já aprendi a fazer e agora quero faturar. Faço na minha varanda mesmo e saio para vender. Dá para fazer até coloridinho, com essência, para dar de lembrancinha em chá de bebê.”

A dona de casa Sinésia Fátima Recalde, que já produzia sabão, buscou aperfeiçoamento. “Eu já faço sabão em barra, mas queria uma receita diferente e mais barata. Com certeza agora acredito que dá para conseguir um lucro de até 50%. Já penso em fazer lembrancinhas para o Dia das Mães usando forminhas diferentes.”

A gerente da GTAC, Mirian Varela, destacou a adesão do público e os resultados da iniciativa. “A procura tem sido grande. Os usuários aproveitam para aprender sobre os danos do descarte irregular e também novas possibilidades de renda, fortalecendo a autonomia. Essa parceria amplia a inclusão produtiva e gera oportunidades para as famílias.”

Os interessados podem procurar o Cras de sua região para se inscrever. É necessário levar óleo de cozinha usado, que será destinado aos pontos de coleta do programa “De Olho no Óleo”.