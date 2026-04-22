DOF apreende carga milionária após perseguição e capotamento em MS

Suspeitos foram presos após perderem controle do veículo na fuga



Em ação do DOF no último sábado (18), uma perseguição terminou em capotamento em Mundo Novo. O veículo desrespeitou ordem de parada e fugiu em alta velocidade por cerca de cinco quilômetros. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e o automóvel capotou na estrada. Dentro do carro estavam dois homens, de 20 e 41 anos, que foram presos pelos policiais. Foram apreendidos 8,7 kg de haxixe, 300 kg de agrotóxicos e 2.400 cigarros eletrônicos.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão e encaminhado à Polícia Federal. A operação contou com apoio da Sejusp e do MJSP no programa Protetor das Fronteiras e Divisas.





