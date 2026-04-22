Mara Caseiro pede ampliação de ciclovia para reforçar segurança em Eldorado

A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a realização de obras para o alargamento da ciclovia localizada na Rua Mato Grosso do Sul (MS-295), no município de Eldorado. O pedido foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese. A solicitação atende a demanda apresentada por vereadores do município.

A proposta prevê o alargamento da ciclovia em pelo menos dois metros, além da implantação de sinalização adequada para ciclistas e pedestres. Segundo a deputada, a via é um importante eixo de mobilidade urbana, interligando bairros ao centro da cidade e sendo amplamente utilizada para deslocamento diário e prática de atividades físicas. “A ampliação da ciclovia é essencial para garantir mais segurança e organização no uso desse espaço, que hoje é compartilhado por ciclistas, pedestres e outros usuários”, destacou Mara Caseiro.

De acordo com a justificativa, o aumento no número de pessoas que utilizam bicicletas e outros meios alternativos de transporte tem gerado uma demanda crescente por infraestrutura adequada. Em Eldorado, essa realidade já é percebida, o que reforça a necessidade de intervenção.

A deputada também lembrou que já havia apresentado pedido semelhante anteriormente, mas que a medida ainda não foi atendida. “Estamos reiterando essa solicitação porque se trata de uma demanda urgente da população e fundamental para evitar acidentes e melhorar a mobilidade urbana”, afirmou.

Com o alargamento, a expectativa é proporcionar maior distanciamento entre os usuários, reduzindo riscos de colisões e garantindo mais conforto. A implantação de sinalização horizontal e vertical também é apontada como medida essencial para orientar o uso correto da via. “Além de promover segurança, investir em ciclovias é incentivar um meio de transporte sustentável, que contribui para a saúde da população e para a preservação do meio ambiente”, concluiu a parlamentar.