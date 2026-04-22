Desaparecimento em SC levanta suspeita de desvio milionário

Polícia investiga fuga ligada a prejuízo em escola

A campo-grandense Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, está desaparecida desde 15 de abril após entrar em um carro de aplicativo em São José (SC). Funcionária de uma escola desde agosto de 2025, ela teria saído durante o expediente alegando consulta odontológica, mas não retornou. Horas depois, colegas perceberam o sumiço e tentaram contato, sem sucesso, já que o celular estava desligado.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso e considera a possibilidade de fuga após suspeita de desvio de cerca de R$ 40 mil da instituição. O esquema envolveria o uso de chave Pix pessoal para receber pagamentos de responsáveis por alunos. O marido relatou que a jovem enfrentava vício em jogos de apostas online, o que pode ter motivado o suposto desvio. Apesar disso, outras linhas de investigação seguem abertas, enquanto a mãe da jovem acompanha as buscas no estado.