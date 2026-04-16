Corinthians mantém 100% e lidera grupo na Libertadores

Equipe confirma bom momento sob comando de Fernando Diniz
O Corinthians venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0 na Neo Química Arena pela 2ª rodada da Libertadores. Com atuação dominante, o Timão controlou a partida e aproveitou o fator casa para somar mais três pontos. Os gols da vitória foram marcados por Raniele e Gustavo Henrique, ambos no segundo tempo.
Com o resultado, o clube chegou a seis pontos e garantiu a liderança isolada do Grupo E. Peñarol e Platense ainda se enfrentam, mas não conseguem alcançar o Corinthians nesta rodada. O time também mantém o 100% de aproveitamento na competição continental. O início de trabalho de Fernando Diniz é marcado por invencibilidade e confiança crescente no elenco.