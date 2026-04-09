Rodolfo Nogueira eleva tom e rebate acusações na Câmara

Embate em plenário acirra polarização política no Congresso

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Discurso cita casos históricos e questiona narrativa da esquerda

Rodolfo Nogueira reagiu na Câmara dos Deputados às declarações de Henrique Vieira após falas sobre supostas ligações da família Bolsonaro com milícias no Rio de Janeiro. O parlamentar contestou as acusações e criticou o PSOL, elevando o tom em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados políticos.

Ele afirmou que as falas fazem parte de uma estratégia de desgaste político e negou qualquer relação com organizações criminosas.
Nogueira também acusou o adversário de seletividade no debate público e reforçou críticas à oposição. O deputado citou casos como o assassinato de Celso Daniel para questionar o posicionamento da esquerda em temas criminais.

Também mencionou o atentado contra Jair Bolsonaro em 2018, atribuindo responsabilidade política a adversários. Segundo ele, o episódio reforça a polarização no Congresso e o uso de narrativas ideológicas no debate parlamentar.

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POLÍTICA

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