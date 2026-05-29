Defesa Civil alerta para risco de chuvas e ventos intensos 

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta nesta sexta-feira (29) sobre o risco de fortes chuvas com ventos intensos na Capital entre as 8h30 de hoje e 22h59 de sábado (30).
O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas associadas a ventos intensos. A previsão é seja entre 20 e 30 milímetros de precipitação por hora ou até 60 milímetros em um único dia.
Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.