Palmeiras goleia Junior Barranquilla em noite inspirada de Flaco López

Flaco López se destaca com três assistências na noite de classificação
Palmeiras venceu o Junior Barranquilla por 4 a 1 no Allianz Parque, na noite da rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores. Arias marcou duas vezes, enquanto Allan e Andreas Pereira completaram o placar. Flaco López teve grande atuação e somou três assistências na partida.
O atacante não deu passe direto no gol de Allan, mas participou da construção da jogada. Luis Muriel marcou o único gol da equipe colombiana no confronto. Com o resultado, o Verdão chegou aos 11 pontos e terminou em segundo lugar no Grupo F.