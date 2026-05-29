Palmeiras goleia Junior Barranquilla em noite inspirada de Flaco López

Alviverde vence por 4 a 1 na última rodada da fase de grupos

Milton
Foto: Cesar Greco

Flaco López se destaca com três assistências na noite de classificação

Palmeiras venceu o Junior Barranquilla por 4 a 1 no Allianz Parque, na noite da rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores. Arias marcou duas vezes, enquanto Allan e Andreas Pereira completaram o placar. Flaco López teve grande atuação e somou três assistências na partida.

O atacante não deu passe direto no gol de Allan, mas participou da construção da jogada. Luis Muriel marcou o único gol da equipe colombiana no confronto. Com o resultado, o Verdão chegou aos 11 pontos e terminou em segundo lugar no Grupo F.

