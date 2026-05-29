Café coado perfeito: pesquisa revela o método ideal; veja qual é

Técnica de inclinação da água melhora o café

Cientistas revelam o segredo do café coado perfeito e explicam qual é a técnica que garante mais sabor e aroma na bebida. O estudo aponta que a forma de despejar a água quente sobre o pó, especialmente de maneira contínua e a certa altura, é determinante para uma extração mais eficiente dos compostos do café. Segundo os pesquisadores, não apenas a proporção entre água e pó influencia o resultado final, mas também o fluxo, a velocidade e o tipo de chaleira utilizada.

A pesquisa indica que o uso de bico de ganso e o controle do jato de água aumentam o contato com o pó, potencializando o sabor. Os testes mostraram que um fluxo constante movimenta melhor as partículas durante a filtragem, resultando em uma bebida mais encorpada. Além disso, o método pode permitir o uso de menos café sem perda de qualidade. A descoberta também é apontada como uma alternativa mais sustentável no consumo do grão.