Mochi solicita estudos para implantação do Programa Lote Urbanizado em Nova Casa Verde

Milton
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O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou durante sessão plenária desta terça-feira (26) indicação encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e à diretora-presidente da AGEHAB, Maria do Carmo Avesani Lopez, solicitando a realização de estudos técnicos e administrativos para implantação do Programa Lote Urbanizado no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

A medida atende pedido do vereador Edeildo Gonçalves dos Santos, o Deildo Piscineiro, formalizado por meio da Câmara Municipal de Nova Andradina. A proposta busca ampliar o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda, por meio do Programa Lote Urbanizado, instituído pela Lei Estadual nº 4.888/2016.

O parlamentar destacou que a iniciativa possui relevante alcance social e contribui diretamente para a redução do déficit habitacional, além de fortalecer o desenvolvimento urbano e gerar oportunidades para a população local.

“Garantir acesso à moradia digna é promover segurança, estabilidade e qualidade de vida para as famílias. Seguimos trabalhando para que programas habitacionais possam alcançar cada vez mais municípios e distritos do nosso Estado”, afirmou o parlamentar.

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