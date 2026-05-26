Debate em Campo Grande reúne clima, saúde mental e inclusão feminina

Atividade contará com participação de especialistas e influenciadora trans

Em Campo Grande, no dia 27 de maio, uma roda de conversa interdisciplinar será realizada no Auditório 3 da Universidade Anhanguera-Uniderp, reunindo debates sobre mudanças climáticas, inclusão social, saúde mental e empoderamento feminino. O encontro terá participação de especialistas, estudantes e representantes da comunidade em uma tarde de diálogo e troca de experiências. Entre as convidadas estão a psicóloga Adriana Sunakozawa e a influenciadora digital Mafe, que atua nas redes sociais com pautas de representatividade e inclusão.

O evento é organizado pela professora e advogada Giselle Marques, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. A iniciativa integra o projeto internacional Femina Vox, que busca ampliar a participação feminina em espaços de decisão. A programação reforça o debate sobre justiça social e sustentabilidade como eixos centrais. As inscrições são gratuitas e dão direito a certificado de quatro horas complementares.

Serviço

📍 Debate: Mudanças Climáticas, Inclusão e Empoderamento Feminino

📅 Data: 27 de maio

⏰ Horário: período vespertino

📌 Local: Auditório 3 da UNIDERP

📍 Avenida Ceará, 333 – Campo Grande/MS

🎟 Evento gratuito com certificado