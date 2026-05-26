Debate em Campo Grande reúne clima, saúde mental e inclusão feminina

Encontro na UNIDERP discute sustentabilidade e empoderamento de mulheres

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Atividade contará com participação de especialistas e influenciadora trans

Em Campo Grande, no dia 27 de maio, uma roda de conversa interdisciplinar será realizada no Auditório 3 da Universidade Anhanguera-Uniderp, reunindo debates sobre mudanças climáticas, inclusão social, saúde mental e empoderamento feminino. O encontro terá participação de especialistas, estudantes e representantes da comunidade em uma tarde de diálogo e troca de experiências. Entre as convidadas estão a psicóloga Adriana Sunakozawa e a influenciadora digital Mafe, que atua nas redes sociais com pautas de representatividade e inclusão.

O evento é organizado pela professora e advogada Giselle Marques, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. A iniciativa integra o projeto internacional Femina Vox, que busca ampliar a participação feminina em espaços de decisão. A programação reforça o debate sobre justiça social e sustentabilidade como eixos centrais. As inscrições são gratuitas e dão direito a certificado de quatro horas complementares.

Serviço
 📍 Debate: Mudanças Climáticas, Inclusão e Empoderamento Feminino
📅 Data: 27 de maio
⏰ Horário: período vespertino
📌 Local: Auditório 3 da UNIDERP
📍 Avenida Ceará, 333 – Campo Grande/MS
🎟 Evento gratuito com certificado

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Casal fica ferido após colisão com tamanduá na MS-450

Milton - 0
Vítimas sofreram escoriações e foram atendidas no local pelo SAMU Um casal ficou ferido após uma colisão entre uma moto e um tamanduá na tarde...
Leia mais

FCDL-MS leva debate sobre carga tributária à Câmara de Campo Grande

Milton - 0
Anteprojeto propõe educação financeira e tributária na Rede Municipal de Ensino A FCDL-MS participa nesta terça-feira (26) de sessão na Câmara Municipal de Campo Grande...
Leia mais

Vereador Otávio Trad entrega medalha Papa João Paulo II

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Otávio Trad, homenageou durante a Sessão Solene “Prêmio Papa João Paulo II”, ocorrida nesta quarta-feira (20) na Câmara Municipal de Campo Grande...
Leia mais

FCDL mostra que imposto encarece tênis original e alimenta pirataria

Milton - 0
Apreensão de produtos falsificados reacende debate sobre acesso ao produto original A apreensão de 1.232 pares de tênis falsificados em uma loja no centro de...
Leia mais