Declaração de rebanho entra na reta final e acende alerta no campo

Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul têm até a próxima segunda-feira, 1º de junho, para realizar a Declaração Semestral de Rebanho e Atualização Cadastral junto à Iagro. Até esta terça-feira (26), apenas 63,27% dos produtores haviam cumprido a obrigação sanitária no Estado, com índices ainda menores em regiões como Dourados e Maracaju. A campanha é obrigatória para todos os produtores com saldo de animais, independentemente do porte da propriedade.

O não cumprimento dentro do prazo pode gerar multas, bloqueio da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e restrições à comercialização e transporte. A declaração pode ser feita online pelo sistema e-SANIAGRO ou presencialmente nas unidades da Iagro. O produtor deve atualizar dados da propriedade e do rebanho, incluindo nascimentos, mortes e alterações cadastrais. O prazo também inclui o registro da vacinação contra brucelose em fêmeas bovinas até 30 de junho.