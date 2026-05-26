Declaração de rebanho entra na reta final e acende alerta no campo

Regularização de rebanho deve ser feita até 1º de junho em MS

Milton
Publicado por Milton
FOTO: IAGRO

Declaração de rebanho entra na reta final e acende alerta no campo

Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul têm até a próxima segunda-feira, 1º de junho, para realizar a Declaração Semestral de Rebanho e Atualização Cadastral junto à Iagro. Até esta terça-feira (26), apenas 63,27% dos produtores haviam cumprido a obrigação sanitária no Estado, com índices ainda menores em regiões como Dourados e Maracaju. A campanha é obrigatória para todos os produtores com saldo de animais, independentemente do porte da propriedade.

O não cumprimento dentro do prazo pode gerar multas, bloqueio da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e restrições à comercialização e transporte. A declaração pode ser feita online pelo sistema e-SANIAGRO ou presencialmente nas unidades da Iagro. O produtor deve atualizar dados da propriedade e do rebanho, incluindo nascimentos, mortes e alterações cadastrais. O prazo também inclui o registro da vacinação contra brucelose em fêmeas bovinas até 30 de junho.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

APARECIDA DO TABOADO: Programa Cárie Zero celebra entrega de certificados e promove saúde bucal entre estudantes

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta quarta-feira, 20 de maio, a ESF Central foi palco de mais uma importante ação do Programa Cárie Zero, com a realização da entrega...
Leia mais

Lula inicia radioterapia após retirada de câncer de pele

Milton - 0
Procedimento faz parte da recuperação após cirurgia realizada em abril O presidente Lula passou nesta segunda-feira (25) por um procedimento de radioterapia superficial no couro...
Leia mais

Operação contra o tráfico leva casal para a cadeia em MS

Milton - 0
Imóvel investigado funcionava como "boca de fumo" e gerava insegurança aos moradores Operação contra o tráfico leva casal para a cadeia em Jardim. As prisões...
Leia mais

PARANAÍBA: Prefeitura anuncia programação oficial do aniversário de 169 anos

ANELISE PEREIRA - 0
Paranaíba vai comemorar seus 169 anos com quatro noites de festa, música e entrada gratuita na Expopar. A programação especial acontece de 1º a...
Leia mais