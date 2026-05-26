Junior Mochi solicita aumento do teto habitacional para ampliar acesso à moradia em MS

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou durante sessão plenária desta terça-feira (26) indicação encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e à diretora-presidente da AGEHAB, Maria do Carmo Avesani Lopez, solicitando o aumento do teto dos valores dos imóveis submetidos ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal – Faixa 1, passando de R$ 220 mil para R$ 250 mil.

A proposta atende reivindicação apresentada pelos construtores vinculados à ACOMASUL – Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul. A medida busca adequar os valores ao custo atual dos imóveis e garantir isonomia entre os construtores, permitindo que mais famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria.

O parlamentar destacou que a atualização do teto habitacional também contribui para reduzir o déficit habitacional e impulsionar a economia, especialmente no setor da construção civil, responsável pela geração de emprego e renda em diversos municípios do Estado.

“Precisamos adequar os programas habitacionais à realidade atual do mercado, garantindo oportunidades, desenvolvimento e acesso à moradia digna para as famílias sul-mato-grossenses”, afirmou Junior Mochi.