Asilo São João Bosco realiza “Saldão do Bem” com peças a partir de R$ 5

Evento beneficente arrecada recursos para idosos em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Recursos arrecadados serão destinados aos cuidados de cerca de 90 idosos acolhidos

O Asilo São João Bosco, em Campo Grande, promove no dia 10 de junho o “Saldão do Bem”, evento beneficente com roupas, calçados e acessórios vendidos a partir de R$ 5. A ação acontece das 8h às 17h e tem como objetivo arrecadar recursos para auxiliar na manutenção dos atendimentos oferecidos aos cerca de 90 idosos acolhidos pela instituição. O bazar permanente do asilo se tornou uma importante fonte de renda para despesas com alimentação, medicamentos, higiene, fraldas e cuidados diários.

Além das compras solidárias, o evento também pretende aproximar a população das atividades desenvolvidas pela entidade, fundada em 1923. A instituição recebe doações contínuas de roupas e outros itens em bom estado para abastecer o bazar ao longo do ano.

O Asilo São João Bosco também conta com apoio por meio de doações via Pix, voluntariado e campanhas solidárias. O evento será realizado na sede da instituição, em Campo Grande, com informações pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626.

Serviço

Saldão do Bem – Asilo São João Bosco

Data: 10 de junho

Horário: das 8h às 17h

Local: Asilo São João Bosco – Campo Grande/MS

Peças a partir de R$ 5

Informações: (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626.

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