FCDL mostra que imposto encarece tênis original e alimenta pirataria

Carga de impostos sobre tênis importado ultrapassa 65% do valor final ao consumidor

Milton
Publicado por Milton
Foto: Procon-MS

Apreensão de produtos falsificados reacende debate sobre acesso ao produto original

A apreensão de 1.232 pares de tênis falsificados em uma loja no centro de Campo Grande reacendeu o debate sobre o impacto da alta carga tributária no consumo de produtos piratas. Segundo dados do Impostômetro, um tênis importado carrega 65,71% de impostos, fazendo com que o consumidor pague mais tributos do que o valor real do produto. A FCDL-MS afirma que o peso dos impostos reduz o poder de compra da população e favorece o mercado ilegal.

A entidade destaca que o Dia Livre de Impostos, realizado em 28 de maio, busca mostrar ao consumidor a diferença entre o preço real e o preço tributado. A presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, afirma que a campanha promove conscientização tributária e debate sobre justiça fiscal. Apesar de reforçar que a pirataria é crime, o setor varejista aponta que produtos originais se tornam inacessíveis para grande parte da população. Entre os itens com maior carga tributária estão perfumes importados, smartphones, tablets e cosméticos, segundo levantamento do Impostômetro.

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