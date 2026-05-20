Juiz Carlos Alberto Garcete é empossado no TRE-MS

Cerimônia reuniu autoridades, familiares e membros da Justiça Eleitoral em Campo Grande

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida tomou posse como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, durante cerimônia realizada no plenário da Corte, em Campo Grande. Em seu discurso, o magistrado reafirmou compromisso com a segurança jurídica, a democracia e a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Garcete destacou a confiança da sociedade nas urnas eletrônicas e afirmou que o processo eleitoral é seguro e transparente.

O juiz também ressaltou que atuará com tecnicidade, equilíbrio e respeito à jurisprudência dos tribunais superiores durante as eleições de 2026. A saudação oficial foi feita pelo juiz Flávio Saad Peron, que destacou a experiência e serenidade do novo integrante da Corte. Natural de Campo Grande, Garcete ingressou na magistratura em 1999 e atualmente é titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, acumulando vasta experiência na Justiça Eleitoral e no Judiciário sul-mato-grossense.