Dr. Victor Rocha leva modelo da Casa Rosa ao maior congresso de mastologia do Brasil

Tecnologias como mamotomia e testes genéticos foram destaque em apresentação no congresso nacional

O vereador e mastologista voluntário Dr. Victor Rocha representou Campo Grande no 28º Congresso Brasileiro de Mastologia, realizado entre os dias 13 e 16 de maio, considerado o maior debate sobre câncer de mama do país. Durante o evento, o médico apresentou a experiência da Associação Beneficente Casa Rosa como exemplo de política pública de sucesso voltada à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença pelo SUS. Com mais de 15 mil atendimentos voluntários e mais de 250 diagnósticos confirmados, a Casa Rosa ganhou reconhecimento nacional pela agilidade no atendimento às pacientes.

Entre os avanços destacados estão a implantação de testes genéticos e da mamotomia, técnica minimamente invasiva para retirada de lesões mamárias. Segundo Dr. Victor Rocha, muitas iniciativas adotadas pela instituição antecederam ações ampliadas posteriormente pelo Ministério da Saúde. O congresso reuniu especialistas do Brasil e do exterior para discutir inovação, rastreamento e tratamentos modernos contra o câncer de mama. A participação reforçou o reconhecimento da Casa Rosa como modelo de acolhimento e cuidado na saúde pública brasileira.