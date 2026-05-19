PM registra dano e briga em vias públicas no Vale do Ivinhema

Polícia Militar encaminha envolvidos à delegacia após ocorrências em duas cidades

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Briga em assentamento terminou com veículo danificado por enxadão

A PMMS atendeu duas ocorrências distintas entre segunda-feira (18) e a madrugada desta terça-feira (19), nos municípios de Batayporã e Nova Andradina. No assentamento rural de Batayporã, um homem danificou um veículo Fiat Uno com um enxadão após um desentendimento provocado por brincadeiras entre moradores, causando quebra do para-brisa e avarias no automóvel.

Já em Nova Andradina, uma confusão entre jovens em uma praça pública terminou em agressões físicas e danos a um aparelho celular. Segundo a PM, a discussão teria sido motivada por ciúmes e consumo de bebida alcoólica. Os policiais constataram sinais visíveis de embriaguez entre os envolvidos, como fala arrastada, olhos avermelhados e odor etílico.

Em ambas as ocorrências, os envolvidos foram encaminhados às Delegacias de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. A atuação reforça o trabalho ostensivo e preventivo realizado pelo 8º Batalhão da Polícia Militar no Vale do Ivinhema.

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