Mara Caseiro defende obra na MS-228 para melhorar acesso, transporte escolar e escoamento

A deputada estadual Mara Caseiro (PL) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a elaboração do projeto e a posterior execução das obras de pavimentação asfáltica da rodovia MS-228, no trecho que se estende até a Fazenda Três Marias, nas proximidades do Corixão, no município de Rio Verde de Mato Grosso. O pedido também foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme de Carvalho. A solicitação atende reivindicação apresentada pelo vice-prefeito do município, Jorge Luiz de Oliveira Santos, o “Jorginho”.

Segundo Mara Caseiro, a pavimentação da rodovia é uma demanda antiga de produtores rurais, moradores e usuários da região, que enfrentam sérias dificuldades de trafegabilidade, principalmente durante os períodos chuvosos, quando as condições da estrada se tornam críticas e comprometem o deslocamento com segurança. “Estamos falando de uma estrada fundamental para a economia regional, para o fortalecimento da produção rural e para garantir melhores condições de transporte e segurança às famílias que utilizam essa via diariamente”, afirmou Mara Caseiro.

Além da relevância econômica, a deputada ressaltou que a MS-228 também integra importantes rotas do turismo pantaneiro, facilitando o acesso a áreas de grande potencial ambiental e turístico. Segundo ela, a melhoria da infraestrutura rodoviária contribuirá diretamente para o fortalecimento do turismo no Estado, impulsionando o desenvolvimento regional e a geração de renda.

Outro ponto destacado pela parlamentar é o papel social da estrada, utilizada diariamente para o transporte escolar de estudantes da zona rural de Rio Verde de Mato Grosso. “A pavimentação dessa rodovia representa mais qualidade de vida, mais segurança para estudantes, produtores e moradores, além de melhores condições para o desenvolvimento econômico e turístico da região pantaneira”, ressaltou.