Funsat encerra semana com 1.464 vagas de emprego 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta sexta-feira (8), 1.464 vagas de emprego em Campo Grande, com oportunidades em 148 empresas da Capital. Do total de anúncios, 1.121 vagas não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional. 

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para operador de caixa (345), atendente de padaria (31), operador de telemarketing ativo (25), ajudante de obras (20), repositor de supermercados (20), fiscal de prevenção de perdas (6) e técnico em atendimento e vendas (1). 

Já as vagas com exigência de experiência somam 343 anúncios, com seleção realizada a partir do cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego). 

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Fundação oferta 59 vagas em seis funções diferentes. Há oportunidades para auxiliar de confecção (50), ajudante de carga e descarga de mercadoria (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2) e repositor de mercadorias (2). 

A partir de segunda-feira (11), todas as unidades da Funsat passam a funcionar das 7h às 13h. O atendimento ocorre na sede da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no Polo Moreninhas e também nos pontos instalados na Semu e na Sejuv. 

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