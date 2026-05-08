Marido aplica “mata-leão” em grávida e causa aborto

Suspeito é preso por agressão e cárcere privado

Uma mulher sofreu um aborto após ser violentamente agredida pelo companheiro em Itaporã. O caso veio à tona depois que o suspeito procurou atendimento médico alegando ter sido ferido pela esposa durante uma briga. A Polícia Militar foi até a residência do casal e encontrou a vítima debilitada, com tontura e sinais de fraqueza. Segundo relato da mulher, ela sofreu agressões no último fim de semana e perdeu o bebê após a violência, ficando internada por três dias.

Ainda conforme a vítima, o homem voltou a agredi-la na quarta-feira com socos, tapas e um golpe de “mata-leão”. Vizinhos afirmaram que as brigas eram frequentes e que a mulher era impedida de sair de casa. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia por lesão corporal, violência doméstica e cárcere privado.