Espetáculo de dança “Corpo Sobre Penas” estreia hoje

A performance de dança Corpo Sobre Penas, do artista sul-mato-grossense Halisson Nunes, estreia nesta sexta (8) e sábado (9), às 19h30, com sessão extra no domingo (10), às 19h, no Hotel Gaspar, em Campo Grande. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou item de higiene, destinados à CUFA.

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Com direção de Fernando Martins (SP), o espetáculo propõe uma experiência sensorial que cruza dança, artes visuais e literatura para refletir sobre a seca e a lentidão como metáforas da vida contemporânea. Em cena, um corpo em transformação lida com ausência, resistência e reinvenção, construindo-se no tempo e no espaço.

Com duração de 40 minutos e classificação livre, a obra investiga um corpo que não representa, mas resiste — reorganizando-se diante da escassez e propondo a lentidão como gesto de diálogo com o público.

A trilha sonora, assinada por Fernando Martins, atua como elemento dramatúrgico, interferindo diretamente no ritmo e nas decisões da cena. O trabalho também é atravessado, de forma sutil, pelas pesquisas “Brain Diving” e “Dieta Aranha”, que exploram o corpo como campo de forças, percepção e criação.

O espetáculo ocupa o Hotel Gaspar, espaço histórico inaugurado na década de 1950, que já funcionou como ponto de chegada e partida na cidade. Hoje desativado, o local reabre pontualmente para receber o projeto, ampliando o diálogo entre memória, deslocamento e arte.

O projeto integra “Corpo Fantasma – Protótipo A” e conta com financiamento do FMIC, por meio da Fundac.

Serviço

Local: Hotel Gaspar (Av. Mato Grosso, nº 2 – Centro)

Datas: sexta (8) e sábado (9), às 19h30; domingo (10), às 19h

Entrada gratuita (mediante doação)