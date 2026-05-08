Furto de chinelos termina com prisão em Dourados

Preso por furto em loja pode voltar ao regime fechado

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Homem tentou sair da loja usando chinelos furtados

Larápio é preso saindo da loja Havan com chinelos furtados nos pés, em Dourados. O trombadinha entrou no estabelecimento e, na maior “cara de pau”, trocou os próprios calçados por um modelo da marca Mormaii, tentando sair sem pagar. Os seguranças perceberam o furto e intervieram no estacionamento. Em seguida, o homem foi levado para uma sala, onde passou a ameaçar a equipe de segurança, insinuando que estaria armado.

A Guarda Municipal foi acionada e encontrou, além dos chinelos furtados, alimentos sem comprovação de origem dentro de uma mochila. O suspeito, que já cumpre pena no regime semiaberto, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como furto e ameaça. O novo crime pode provocar a regressão da pena para o regime fechado.

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