Furto de chinelos termina com prisão em Dourados

Homem tentou sair da loja usando chinelos furtados

Larápio é preso saindo da loja Havan com chinelos furtados nos pés, em Dourados. O trombadinha entrou no estabelecimento e, na maior “cara de pau”, trocou os próprios calçados por um modelo da marca Mormaii, tentando sair sem pagar. Os seguranças perceberam o furto e intervieram no estacionamento. Em seguida, o homem foi levado para uma sala, onde passou a ameaçar a equipe de segurança, insinuando que estaria armado.

A Guarda Municipal foi acionada e encontrou, além dos chinelos furtados, alimentos sem comprovação de origem dentro de uma mochila. O suspeito, que já cumpre pena no regime semiaberto, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como furto e ameaça. O novo crime pode provocar a regressão da pena para o regime fechado.