CARACOL: Com agenda prestigiada, prefeitura entra na contagem regressiva para festividades dos 61 anos

Com a presença confirmada de diversas autoridades e uma programação de grande abrangência regional, a Prefeitura de Caracol já vive a expectativa e a contagem regressiva para as comemorações dos 61 anos do município.

Nos últimos dias, o gabinete do prefeito Carlos Humberto Pagliosa confirmou importantes lideranças políticas para o evento, entre elas o governador Eduardo Riedel, o senador Nelsinho Trad, o ex-governador Reinaldo Azambuja, além dos deputados federais Geraldo Resende e Vander Loubet, e dos deputados estaduais Mara Caseiro, Márcio Fernandes e Jamilson Name, além de prefeitos da região e demais lideranças.

A programação festiva tem início no dia 30 de abril e segue até o dia 03 de maio, com uma agenda diversificada que reúne atividades culturais, esportivas, shows e solenidades oficiais. Confira:

No dia 30 de abril, quinta-feira, as atividades começam no Clube de Laço Retiro Caracol, com o Duelo do Trabalhador às 9h e o Duelo Rainha do Retiro às 17h. Às 18h30, no Sindicato Rural, acontece a entrega do Título de Cidadão Caracolense. Às 22h, a festa continua na Praça de Eventos com show de João Gustavo & Murilo.

No dia 1º de maio, sexta-feira, a programação começa às 6h com a Alvorada Festiva em frente à Prefeitura. No Clube de Laço, às 7h ocorre a classificação de equipes e, às 16h, baile Carapé. Já na Praça 1º de Maio, às 18h ocorre o lançamento do livro Relatos e Memórias de Caracol, de André Tadeu Ocampos, seguido do bolo de aniversário às 18h30 e, às 20h, show com o grupo Vem Sambar.

No dia 02 de maio, sábado, as atividades iniciam às 5h no Clube de Laço com reposição de armadas. Às 7h, no Estádio Harnet Vargas, acontecem jogos esportivos. Na Chácara do Régis, às 11h será realizado o almoço comunitário, seguido às 11h15 da inauguração de obras, anúncios de novos projetos e investimentos. Às 16h, novamente no Clube de Laço, haverá baile Carapé e, às 22h, show com o grupo Lendas 67.

Encerrando a programação, no dia 03 de maio, domingo, às 5h, acontecem as finais no Clube de Laço Retiro Caracol e, às 16h, o tradicional baile Carapé.

Com uma agenda diversificada e voltada para todos os públicos, a Prefeitura de Caracol reforça o convite à população local e regional para participar das festividades, que prometem celebrar a história, a cultura e o desenvolvimento do município.