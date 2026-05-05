DHPP prende suspeitos de homicídio no Inferninho

Operação cumpre mandados após investigação de assassinato

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Monitoramento eletrônico ajudou a identificar a dinâmica do crime

    A DHPP deflagrou operação para prender dois suspeitos do homicídio de Guilherme Carlos Canozi, de 29 anos, ocorrido em 22 de março na cachoeira do Inferninho, em Campo Grande. O corpo foi encontrado por praticantes de rapel com sinais de violência e sem documentos, utilizando tornozeleira eletrônica. A identificação foi confirmada por exame necropapiloscópico realizado pelo Instituto de Identificação. A partir do monitoramento eletrônico, os investigadores reconstruíram os últimos movimentos da vítima.

    A apuração levou a dois suspeitos, de 22 e 44 anos, e à identificação do local de cárcere anterior ao crime. Também foi identificado o veículo usado no deslocamento até a cachoeira. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, e o caso segue em investigação para apurar outros possíveis envolvidos.

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