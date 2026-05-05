Falas ocorrem durante crise de imagem da Corte

Alckmin defende que ministros do STF tenham mandatos temporários em substituição ao modelo atual de cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. A proposta, segundo o vice-presidente, busca promover maior renovação na composição da Corte e alinhamento com práticas adotadas em outros países. Ele afirmou que períodos fixos de atuação, como 10 ou 12 anos, poderiam contribuir para uma reforma mais ampla do Judiciário.

A declaração ocorre em meio ao aumento do debate sobre mudanças institucionais no sistema de justiça brasileiro. Alckmin destacou que a medida representaria um “bom caminho” para aprimorar o funcionamento do Supremo. O tema ainda não foi discutido diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta segue em fase de discussão política e não há encaminhamento oficial no governo