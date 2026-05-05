Alckmin defende que ministros do STF tenham mandatos temporários

Vice sugere reforma no Judiciário

Milton
Publicado por Milton
Foto: André Neiva

Falas ocorrem durante crise de imagem da Corte

Alckmin defende que ministros do STF tenham mandatos temporários em substituição ao modelo atual de cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. A proposta, segundo o vice-presidente, busca promover maior renovação na composição da Corte e alinhamento com práticas adotadas em outros países. Ele afirmou que períodos fixos de atuação, como 10 ou 12 anos, poderiam contribuir para uma reforma mais ampla do Judiciário.

A declaração ocorre em meio ao aumento do debate sobre mudanças institucionais no sistema de justiça brasileiro. Alckmin destacou que a medida representaria um “bom caminho” para aprimorar o funcionamento do Supremo. O tema ainda não foi discutido diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta segue em fase de discussão política e não há encaminhamento oficial no governo

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