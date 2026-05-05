EUA abrem investigação contra JBS e MBRF no setor de carne

Indústrias brasileiras entram na mira de investigação em Washington

EUA investigam JBS e MBRF por suspeita de manipulação no preço da carne. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma apuração sobre possíveis práticas que podem ter afetado a concorrência no setor frigorífico. Segundo as autoridades, grandes empresas do ramo estariam sob análise por eventuais acordos ou trocas de informações que influenciam o valor final da carne no mercado. A investigação já reúne milhões de documentos e depoimentos de produtores e agentes da cadeia.

O caso ganhou destaque em Washington e acende alerta no setor global de alimentos. As autoridades afirmam que o objetivo é garantir preços justos e competição equilibrada entre as empresas. A apuração segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nos próximos meses.