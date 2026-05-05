Desenrola 2.0 expõe ciclo de inadimplência na Capital

Efeito “porta giratória” preocupa comércio em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Bets e juros altos alimentam nova onda de reincidência

O cenário econômico em Campo Grande revela um problema que vai além da inadimplência tradicional, marcado pela reincidência de consumidores que voltam a ficar negativados pouco tempo após renegociações de dívidas. O programa Desenrola 2.0 surge como tentativa de reorganizar o acesso ao crédito, mas especialistas apontam que ele não enfrenta as causas estruturais do endividamento das famílias.

No comércio local, cresce o chamado “efeito porta giratória”, em que o consumidor limpa o nome, mas retorna rapidamente ao cadastro de inadimplentes. Entidades do setor alertam para o uso do FGTS como solução de curto prazo, o que pode comprometer a segurança financeira futura dos trabalhadores.

Paralelamente, o avanço das apostas esportivas online é apontado como fator de desvio de renda essencial para o consumo básico. Juros elevados e crédito facilitado sem educação financeira reforçam o ciclo de endividamento. Sem mudanças estruturais, o problema tende a se manter como um desafio recorrente na economia da Capital.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Lula exige libertação de ativista brasileiro detido por Israel

Milton - 0
Ativista afirma ter sofrido agressões durante detenção O presidente Lula (PT) pediu a soltura imediata do ativista brasiliense Thiago Ávila, preso por forças israelenses durante...
Leia mais

TCE-MS avança em programa que promove autonomia financeira para mulheres em situação de violência

Milton - 0
A visita de uma equipe do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul à Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande,...
Leia mais

País pode enfrentar falta de espaço para milhões de toneladas da safra

Milton - 0
País pode enfrentar falta de espaço para milhões de toneladas colhidas A expansão da produção de grãos no Brasil tem superado a capacidade de armazenagem...
Leia mais

Deputado Rinaldo participa de reunião com governador para tratar de concurso com 2 mil vagas na educação

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (União), presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALEMS, participou de reunião nesta manhã (4), na...
Leia mais