Desenrola 2.0 expõe ciclo de inadimplência na Capital

Bets e juros altos alimentam nova onda de reincidência

O cenário econômico em Campo Grande revela um problema que vai além da inadimplência tradicional, marcado pela reincidência de consumidores que voltam a ficar negativados pouco tempo após renegociações de dívidas. O programa Desenrola 2.0 surge como tentativa de reorganizar o acesso ao crédito, mas especialistas apontam que ele não enfrenta as causas estruturais do endividamento das famílias.

No comércio local, cresce o chamado “efeito porta giratória”, em que o consumidor limpa o nome, mas retorna rapidamente ao cadastro de inadimplentes. Entidades do setor alertam para o uso do FGTS como solução de curto prazo, o que pode comprometer a segurança financeira futura dos trabalhadores.

Paralelamente, o avanço das apostas esportivas online é apontado como fator de desvio de renda essencial para o consumo básico. Juros elevados e crédito facilitado sem educação financeira reforçam o ciclo de endividamento. Sem mudanças estruturais, o problema tende a se manter como um desafio recorrente na economia da Capital.