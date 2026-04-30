Produtora rural de Ribas do Rio Pardo transforma pecuária com práticas sustentáveis e apoio do Senar/MS

Em Ribas do Rio Pardo, a Estância Bela vem se destacando pela transformação da pecuária em um modelo eficiente, sustentável e lucrativo, impulsionado pelo apoio do Senar/MS.

Para a produtora rural Tábitha Perondi, o acompanhamento técnico é fundamental para a evolução da propriedade. “O Senar para a gente significa progresso. Hoje sabemos exatamente o que estamos gastando e o que estamos lucrando. É uma pecuária mais formal e organizada”, afirma.

A propriedade também reflete a tradição familiar. O conhecimento foi transmitido de geração em geração do avô, seu Olímpio, ao pai, Nelson, até chegar à Tábitha. Durante toda essa sucessão, o Senar/MS acompanhou cada etapa, garantindo orientação técnica e apoio na tomada de decisões.

Uma das mudanças mais significativas foi no controle financeiro. Com todas as despesas registradas e acompanhadas, a produtora consegue ter clareza sobre custos e lucros. “Agora eu sei exatamente quanto sobra de lucro real quando vendo um gado”, destaca.

No campo, os avanços são visíveis. As áreas foram divididas em invernadas de aproximadamente 40 hectares, permitindo melhor manejo do rebanho e aumentando a eficiência produtiva. A qualidade da água, essencial para o desempenho animal, também evoluiu com a implantação de pilhetas e manejo adequado, refletindo em animais mais saudáveis e produtivos.

A preservação ambiental se tornou prioridade. A fazenda adotou medidas como o cercamento de nascentes e açudes, protegendo os recursos naturais e garantindo a preservação da fauna e da flora.

O acompanhamento da técnica Denise Zamboni Telles é um diferencial constante. “Não é só burocrático, é uma parceria real”, ressalta Tábitha.

Outro avanço importante foi a implantação de práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). O índice da propriedade evoluiu de 83,6% em 2024 para 93,6% em 2025, refletindo melhorias no ambiente de trabalho, gestão de riscos, saúde e segurança dos colaboradores e capacitação da equipe.

Entre as ações implementadas estão o uso de equipamentos de proteção individual, reorganização dos espaços como o barracão para separação adequada de insumos e adoção de práticas de manejo mais seguras, aumentando a produtividade e reduzindo riscos.

A técnica Denise Zamboni Telles reforça a importância do acompanhamento: “Nosso trabalho é acompanhar de perto, orientar em cada etapa e garantir que as práticas adotadas aumentem a produtividade e a segurança da equipe.”

Hoje, a Estância Bela se consolida como referência em assistência técnica, mostrando que a combinação de tradição familiar, inovação e gestão profissional pode transformar a realidade no campo.

“O que a gente faz no papel, a gente aplica na prática. Por isso, não vejo mais a fazenda sem o Senar/MS”, conclui Tábitha Perondi.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Laiz Abreu*