SÃO GABRIEL DO OESTE: Palestra sobre autismo reúne grande público e consolida o município como referência em inclusão

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Abril, mês dedicado à conscientização sobre o Autismo e o TDAH, foi marcado em São Gabriel do Oeste por um evento de grande relevância social. Na última sexta-feira, o Lions Clube ficou completamente lotado, reunindo mais de 400 pessoas para a palestra “Autismo e Cuidado”, conduzida pelo professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida, referência nacional na área e autor de mais de 70 livros.

Durante a palestra, Geraldo Peçanha de Almeida compartilhou experiências pessoais e profissionais, incluindo sua vivência como pai atípico, trazendo reflexões profundas sobre o cuidado com a criança autista, o papel da família e a importância da inclusão em todos os espaços. Com uma abordagem sensível e acessível, o palestrante reforçou a necessidade de ampliar o conhecimento e fortalecer a rede de apoio às famílias.

O evento representou um momento histórico para o município, reunindo famílias, profissionais e a comunidade em um ambiente de acolhimento, escuta e aprendizado. Para a coordenadora do PRODTEA em São Gabriel do Oeste e mãe atípica, Shayana Balzan, a mobilização demonstra o quanto o município tem avançado. “As famílias precisam se sentir acolhidas, orientadas e fortalecidas. Esse tipo de ação mostra que estamos no caminho certo, ampliando o diálogo e promovendo mais inclusão”, destacou.

O prefeito Leocir Montanha ressaltou os avanços significativos conquistados nos últimos anos, especialmente com a implantação da Casa Azul, iniciativa liderada pela primeira-dama Cleire Arguelho. “São Gabriel do Oeste tem se consolidado como uma cidade que valoriza a inclusão. Investimos em estrutura, atendimento e políticas públicas que fazem a diferença na vida das famílias. Esse é um compromisso da nossa gestão”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Edivaldo Siqueira, também destacou o papel da rede de ensino na construção desse processo, enfatizando os avanços no atendimento dentro das salas de aula e a importância do acompanhamento especializado para o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

O evento contou ainda com a presença de autoridades e representantes de diversas áreas, entre eles o vereador Edson Tozetto, representando a Câmara Municipal, e a enfermeira Thaís Marroco, representando a Secretaria de Saúde. Também participaram a presidente nacional do ProDTEA, Naina Dibo, a coordenadora regional Walquíria Simões e a coordenadora do projeto de extensão TEAcolher, Alessandra Bertasi Nascimento, reforçando a integração entre instituições e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão.

Mais do que um encontro, a palestra reafirmou o compromisso de São Gabriel do Oeste com o cuidado, o respeito e a construção de uma sociedade mais inclusiva, consolidando o município como referência no acolhimento às famílias e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

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