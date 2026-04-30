7º Prêmio Agrociência abre inscrições com R$ 94 mil em premiações e bolsas em MS

Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Agrociência, iniciativa que visa incentivar a pesquisa e a inovação no agronegócio no Estado. A ação é realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), em parceria com a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul). As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de julho.

O prêmio busca aproximar ciência e campo, reconhecendo propostas que contribuam para o desenvolvimento do setor agropecuário de forma econômica, social e sustentável. Como incentivo, serão concedidas bolsas de custeio para pesquisas de pós-graduação e de iniciação científica para graduação.

A iniciativa ocorre por meio da submissão de artigos científicos alinhados aos temas propostos no regulamento. Serão premiados os melhores trabalhos de acadêmicos dos níveis técnico, tecnólogo, graduação e pós-graduação, regularmente matriculados em instituições de ensino de Mato Grosso do Sul, bem como seus respectivos orientadores.

Os artigos devem abordar uma das seguintes áreas temáticas: Produção Vegetal, Produção Animal, Economia, Meio Ambiente e Sociedade, Inovação e Desenvolvimento Local. A proposta é valorizar trabalhos que apresentem soluções inovadoras, com potencial de gerar novas linhas de pesquisa e impacto direto no agronegócio sul-mato-grossense.

“O Prêmio Agrociência tem como objetivo reconhecer e valorizar pesquisas que contribuam para o desenvolvimento do agronegócio, promovendo inovação, conhecimento e soluções aplicadas ao setor. E nesta 7ª edição esperamos ampliar o alcance do prêmio, incentivando trabalhos de alta qualidade que fortaleçam a produção agropecuária do nosso Estado”, destaca Regiane Miranda, analista técnica da Famasul e responsável pela premiação.

Premiação

A Famasul premiará os autores classificados em 1º, 2º e 3º lugar em três categorias, com certificados em barras de ouro:

Técnico e Tecnólogo

1º lugar – R$ 870

2º lugar – R$ 650

3º lugar – R$ 430

Graduação

1º lugar – R$ 980

2º lugar – R$ 760

3º lugar – R$ 540

Pós-graduação

1º lugar – R$ 1.080

2º lugar – R$ 870

3º lugar – R$ 650

Além disso, os orientadores dos trabalhos premiados também receberão certificado em barras de ouro no valor de R$ 220 cada.

A Fundect também disponibilizará fomento financeiro complementar: os três projetos finalistas da pós-graduação receberão R$ 20 mil cada, enquanto, na graduação, será concedida bolsa de iniciação científica no valor de R$ 700 mensais, pelo período de 12 meses.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 10 de julho e devem ser realizadas por meio do sistema SIGFUNDECT:https://sigfundect.ledes.net/

É necessário preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no regulamento. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail: premioagrociencia@famasul.com.br