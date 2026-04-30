Mundo Novo recebe Programa Mulher Segura (PROMUSE) para fortalecer a proteção às mulheres

Nesta terça-feira,dia (28) o Governo de Mundo Novo, juntamente com a Coordenadoria Especial da Mulher, recebeu a visita do Subcomandante da Polícia Militar de Mundo Novo, Capitão Felizola, e da policial militar Soldado Edlene.

O objetivo da visita foi informar que o município será contemplado pelo Programa Mulher Segura (PROMUSE), da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. O programa tem como finalidade monitorar os casos de violência doméstica, bem como acompanhar as medidas protetivas solicitadas pelas vítimas.

A implantação do programa está prevista para o próximo mês, maio de 2026, e contará com a coordenação da PM Soldado Edlene, sob a supervisão do Subcomandante Capitão Felizola.

O Governo de Mundo Novo, juntamente com a Coordenadora Especial da Mulher, Enizete Zorzan, destaca que este programa representa uma grande conquista para o município, pois trará mais segurança às mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e familiar, além de fortalecer a rede de atendimento e enfrentamento à violência doméstica.