Ninguém faz nada ao ver mulher sendo agredida e ameaçada dentro da UPA Moreninhas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma mulher de 24 anos foi agredida dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite desta quarta-feira (29).

Conforme o registro policial, ela estava na unidade de saúde aguardando atendimento com o companheiro, de 34 anos, quando o homem teve uma crise de ciúmes e passou a se exaltar. Durante a discussão, ele teria arremessado um celular contra o rosto da mulher, causando lesão facial. O caso aconteceu no corredor da unidade de saúde e, segundo a vítima, foi presenciado por outras pessoas que não fizeram nada.

Após a agressão, o homem teria fugido do local, fazendo ameaças. Ela então procurou ajuda de uma equipe policial nas proximidades do pelotão das Moreninhas, onde funciona o atendimento do Promuse (Programa Mulher Segura).

Os policiais foram até a residência do casal, localizada na Rua Dalila Barbosa Ferreira, no bairro Parque do Lageado. No local, o suspeito foi encontrado e abordado, afirmando que apenas teria empurrado a vítima durante uma discussão.

Diante das lesões aparentes no rosto da mulher e das denúncias apresentadas, autor e vítima foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Na delegacia, o homem continuou fazendo ameaças para vítima dizendo: “Quando você chegar em casa, você vai apanhar”. Ele também afirmou a uma vizinha que iria matar a companheira.

Os filhos do casal estavam dormindo no momento da abordagem e permaneceram na casa sob os cuidados de uma vizinha, a pedido da vítima. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

fonte: topmidianews

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