Ninguém faz nada ao ver mulher sendo agredida e ameaçada dentro da UPA Moreninhas

Uma mulher de 24 anos foi agredida dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite desta quarta-feira (29).

Conforme o registro policial, ela estava na unidade de saúde aguardando atendimento com o companheiro, de 34 anos, quando o homem teve uma crise de ciúmes e passou a se exaltar. Durante a discussão, ele teria arremessado um celular contra o rosto da mulher, causando lesão facial. O caso aconteceu no corredor da unidade de saúde e, segundo a vítima, foi presenciado por outras pessoas que não fizeram nada.

Após a agressão, o homem teria fugido do local, fazendo ameaças. Ela então procurou ajuda de uma equipe policial nas proximidades do pelotão das Moreninhas, onde funciona o atendimento do Promuse (Programa Mulher Segura).

Os policiais foram até a residência do casal, localizada na Rua Dalila Barbosa Ferreira, no bairro Parque do Lageado. No local, o suspeito foi encontrado e abordado, afirmando que apenas teria empurrado a vítima durante uma discussão.

Diante das lesões aparentes no rosto da mulher e das denúncias apresentadas, autor e vítima foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Na delegacia, o homem continuou fazendo ameaças para vítima dizendo: “Quando você chegar em casa, você vai apanhar”. Ele também afirmou a uma vizinha que iria matar a companheira.

Os filhos do casal estavam dormindo no momento da abordagem e permaneceram na casa sob os cuidados de uma vizinha, a pedido da vítima. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

fonte: topmidianews