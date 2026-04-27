Iguatemi celebra 61 anos com Expoiguatemi 2026

Festa terá shows nacionais e programação diversificada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Evento reúne rodeio, cultura e atrações no estádio municipal

Iguatemi comemora 61 anos com a realização da 3ª Expoiguatemi 2026, que promete uma programação especial entre os dias 30 de abril e 3 de maio no Estádio Municipal Adão Mendes. A festa celebra o aniversário do município, que completa 61 anos de emancipação política no dia 8 de maio, e contará com shows de artistas de renome nacional como Eduardo Costa, Gian & Giovani, Matheus & Lorenzo, Bruninho & Davi e Léo & Raphael. A administração municipal, sob gestão do prefeito Lídio Ledesma, afirma que a população merece uma comemoração à altura da data, com uma estrutura preparada para receber moradores da cidade e da zona rural.

Além das apresentações musicais, o evento terá rodeio, prova dos três tambores, torneio de bezerros e novilhas, parque de diversões, exposição de veículos e costelão no fogo de chão. Também haverá uma ampla praça de alimentação com diversas opções de comidas e bebidas. A programação inclui ainda a tradicional Marcha para Jesus, reforçando o caráter cultural e religioso da celebração. A expectativa é de grande público durante os quatro dias de festa, que devem movimentar a economia local.

A organização destaca que o objetivo é oferecer entretenimento e integração para toda a comunidade. Iguatemi se prepara, assim, para uma das maiores comemorações de sua história recente.

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