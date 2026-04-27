Vereador Dr. Victor Rocha reforça acesso à saúde em mutirão no Anache

Ação reuniu consultas e encaminhamentos com foco em diagnóstico precoce

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Próximo mutirão da Casa Rosa já tem data marcada para 09 de maio

O vereador Dr. Victor Rocha participou no último sábado, dia 25, do mutirão Todos em Ação realizado no bairro Anache, em Campo Grande, levando atendimentos da Associação Beneficente Casa Rosa diretamente à comunidade. A iniciativa teve como objetivo aproximar os serviços de saúde da população, ampliando o acesso a consultas, orientações e encaminhamentos médicos, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças. Durante a ação, foram registrados 139 atendimentos, contemplando homens e mulheres em diferentes demandas de saúde, fortalecendo a estratégia de cuidado integral.

Segundo o parlamentar, levar o atendimento especializado para mais perto das pessoas é essencial para ampliar o alcance da rede pública e identificar casos que muitas vezes não seriam diagnosticados a tempo. Ele destacou que ações como essa já possibilitaram a detecção precoce de câncer de mama em outras edições do projeto, reforçando a importância da descentralização dos serviços de saúde. A próxima atividade da Casa Rosa já está agendada para o dia 09 de maio, na sede da instituição, dando continuidade ao trabalho de ampliação do acesso e cuidado com a população.

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