Cassilândia inaugura pista de ciclismo e fortalece incentivo ao esporte no município

Cassilândia deu mais um importante passo no incentivo ao esporte e à qualidade de vida da população. Nesta sexta-feira, 17 de abril, foi inaugurada a nova pista de ciclismo do município, em uma ação promovida pela Prefeitura Municipal de Cassilândia, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).

A iniciativa contou com a parceria do Governo do Estado, dentro do programa “MS Pedalando para o Futuro”, que contemplou o município com a entrega de 20 bicicletas, além de capacetes e acessórios que serão utilizados nas aulas de ciclismo realizadas na nova estrutura.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades locais e estaduais, entre elas o prefeito Rodrigo Barbosa de Freitas, a vice-prefeita e secretária da SETESC, Sumara Leal, o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, e o gerente de unidade do SESC, José Carlos Rigo.

Logo após a inauguração, a população presente pôde conhecer de perto a pista por meio de uma competição organizada pela empresa ED Aventuras, que proporcionou um momento de integração e apresentação do novo espaço esportivo.

A nova pista de ciclismo representa mais um investimento da administração municipal em esporte e lazer, reforçando o compromisso com o bem-estar da população e a promoção de hábitos saudáveis, especialmente entre crianças e jovens.