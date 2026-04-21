Cassilândia inaugura pista de ciclismo e fortalece incentivo ao esporte no município

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Cassilândia deu mais um importante passo no incentivo ao esporte e à qualidade de vida da população. Nesta sexta-feira, 17 de abril, foi inaugurada a nova pista de ciclismo do município, em uma ação promovida pela Prefeitura Municipal de Cassilândia, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).

A iniciativa contou com a parceria do Governo do Estado, dentro do programa “MS Pedalando para o Futuro”, que contemplou o município com a entrega de 20 bicicletas, além de capacetes e acessórios que serão utilizados nas aulas de ciclismo realizadas na nova estrutura.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades locais e estaduais, entre elas o prefeito Rodrigo Barbosa de Freitas, a vice-prefeita e secretária da SETESC, Sumara Leal, o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, e o gerente de unidade do SESC, José Carlos Rigo.

Logo após a inauguração, a população presente pôde conhecer de perto a pista por meio de uma competição organizada pela empresa ED Aventuras, que proporcionou um momento de integração e apresentação do novo espaço esportivo.

A nova pista de ciclismo representa mais um investimento da administração municipal em esporte e lazer, reforçando o compromisso com o bem-estar da população e a promoção de hábitos saudáveis, especialmente entre crianças e jovens.

CATEGORIAS:
Sem categoria

Últimas Notícias

Mais notícias

Vereador Dr. Jamal atende solicitação e realiza operação tapa-buracos na Vila Gomes

ANELISE PEREIRA - 0
Atendendo à solicitação da população, o Vereador Dr. Jamal realizou a operação tapa-buracos na Rua Maranhão, localizada na Vila Gomes. A ação reforça o...
Leia mais

Hashioka pede iluminação e redutores de velocidade na Rodovia MS-395 em Bataguassu

ANELISE PEREIRA - 0
Atento às demandas da população e às condições de segurança nas rodovias sul-mato-grossenses, o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) apresentou, na manhã desta terça-feira,...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal realiza atendimentos de saúde do homem e da mulher em Glória de Dourados

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Jamal Salem esteve presente em Glória de Dourados realizando atendimentos voltados à saúde da população, com foco especial na saúde do homem...
Leia mais

Drones impulsionam modernização do agro brasileiro

Milton - 0
Setor vive expansão acelerada e aposta em inovação O uso de drones na agricultura brasileira cresceu mais de dez vezes nos últimos anos e se...
Leia mais