Mato Grosso do Sul inaugura Agência de Divulgação Científica com alunos de escolas públicas

Tiveram início nesta semana os trabalhos da “Agência Mídia Ciência de Divulgação Científica”, uma ação inovadora que vai capacitar estudantes do ensino médio da rede pública estadual a atuarem como comunicadores científicos e produtores de conteúdos educativos para as redes sociais.

A iniciativa é do projeto Mídia Ciência, realizado conjuntamente entre Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

O projeto também integra ações estratégicas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O grupo que compõe a primeira turma da Agência é formado por 32 estudantes e 8 professores que ao longo de um ano receberão oficinas de capacitação e consultoria, preparando os próprios estudantes a comunicarem os projetos que já desenvolvem utilizando linguagens e formatos adequados às redes sociais e ao público jovem do qual eles também fazem parte.

A ação ocorre atrelada ao Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio (Pictec), permitindo que os participantes recebam mensalmente bolsas ao longo do processo, de R$ 400 para os estudantes e R$ 800 para os professores.

Entre os oito projetos selecionados, quatro são desenvolvidos em Campo Grande e quatro em municípios do interior do Estado, nas cidades de Aral Moreira, Batayporã, Ponta Porã e Três Lagoas. Segundo o coordenador do projeto Mídia Ciência, o jornalista e professor André Mazini, a ideia inicial é responder a um desafio contemporâneo: popularizar a ciência junto a um público nativo digital imerso na dinâmica dos algoritmos das redes sociais.

“O Brasil tem hoje o segundo maior tempo de uso diário de tela do mundo, as pessoas ficam mais de 9h30 do dia conectados e nós temos percebido que essa realidade tem impactado intensamente o contato que os adolescentes têm atualmente com conteúdos científicos”, explica o coordenador do projeto, André Mazini.

Além de potencializar a comunicação dos próprios projetos, a iniciativa busca, de forma paralela, fomentar a formação de novos divulgadores científicos no Estado, estimulando que esses jovens se tornem protagonistas na circulação de conhecimento de qualidade. “É uma ação inovadora em nível nacional e acreditamos que ajuda a posicionar Mato Grosso do Sul como um case positivo na área de popularização da ciência”, complementa Mazini.

A atuação da agência está estruturada em oficinas contínuas, que envolvem desde a construção de identidade visual e produção audiovisual até a elaboração de roteiros, aprofundamento no método científico e discussão sobre o uso ético de tecnologias. Ao longo do processo, os participantes desenvolvem conteúdos, recebem feedback e aprimoram suas produções, consolidando um ciclo de aprendizado prático.

Retorno da comunidade escolar

A experiência tem mobilizado estudantes e professores, que destacam o impacto da iniciativa na formação acadêmica e pessoal dos participantes.

A professora Ana Paula Floriano, da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, coordena o projeto “Posta Aí, Ciência: divulgação científica na linguagem jovem”, iniciativa que busca aproximar a produção científica do público jovem por meio de conteúdos acessíveis e criativos.

Desenvolvido com estudantes de cursos técnicos, como Ciência de Dados e Direito, o projeto reúne diferentes perspectivas e estimula a construção coletiva de estratégias de comunicação científica voltadas às redes sociais.

“Para que tudo isso aconteça, a Agência Mídia Ciência será um suporte importantíssimo, tanto na execução quanto na divulgação, que é um ponto crucial do nosso trabalho. As oficinas vão auxiliar no desenvolvimento de habilidades necessárias para produzir um trabalho de excelência no PICTEC e também para o caminho que as meninas pretendem seguir na vida acadêmica”, afirma a professora.

“Participar de tudo isso é uma grande experiência para mim e para as minhas colegas. Gosto de me expressar e acho que trará muito conhecimento e experiência para todos nós”, afirma a estudante Raysla da Silva, aluna da professora Ana.

“Nunca participei de um projeto assim e está sendo uma experiência nova. Estou ansiosa e com grandes expectativas”, relata a estudante Eloara Alves, também da escola Arlindo.

Entre outros professores que orientam os projetos do PICTEC, a Agência é encarada como uma oportunidade de fortalecer a formação científica e ampliar o alcance do conhecimento produzido.

“A gente viu no Mídia Ciência uma oportunidade de trabalhar e aprimorar o trabalho com educomunicação”, destaca a professora Jéssica Ernandes da Silva, da escola Jomap, em Três Lagoas.

“Gosto da perspectiva trazida pelo Mídia Ciência de já fazer a pesquisa pensando em como divulgar a produção científica”, complementa a professora Loren Berbert, da escola estadual Joaquim Murtinho, em Campo Grande.

Mídia e Ciência

O projeto Mídia e Ciência é uma iniciativa voltada à popularização da ciência e à aproximação do conhecimento científico da sociedade, com foco especial no público jovem. Em 2025 o projeto recebeu o primeiro lugar do Prêmio Nacional Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto integra ações estratégicas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

A proposta é fortalecer a cultura científica no Estado, promovendo a produção e a disseminação de conteúdos acessíveis e letramento digital, além de incentivar a formação de novos comunicadores da ciência a partir das próprias instituições de ensino.