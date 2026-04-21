Promessa de amor vira golpe: idosa perde R$ 60 mil para ‘príncipe do pantanal’ em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
O que era para ser uma promessa de amor e até de chegar ao casamento virou dor de cabeça na vida de uma mulher em Campo Grande. A idosa, de 73 anos, foi vítima de um golpe de suposto namorado que conheceu em baile de ‘quebra coco’.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu o suspeito, um jovem de 26 anos, durante um baile em janeiro deste ano. Após o primeiro contato, os dois passaram a se comunicar com frequência por aplicativo de mensagens, iniciando um relacionamento amoroso.

De acordo com o relato, o homem conquistou a confiança da idosa com promessas de casamento e demonstrações de afeto. Durante o relacionamento, ele a convenceu a realizar diversas compras em seu nome, alegando ter influência com bancos e garantindo que as dívidas seriam quitadas em pouco tempo.

Entre os prejuízos estão a compra de dois celulares de alto valor, além de uma motocicleta modelo Yamaha Factor 150, adquirida sem entrada e parcelada. Ao todo, o prejuízo estimado chega a cerca de R$ 60 mil.

A vítima relatou ainda que chegou a manter um relacionamento íntimo com o suspeito e só começou a desconfiar após cobranças começarem a chegar. Com a ajuda de familiares, ela percebeu que havia sido enganada.

A idosa recebe benefício social e, segundo familiares, o prejuízo compromete significativamente sua subsistência.

fonte: topmidianews

Bebê morre após ataque de galo e infecção grave na fronteira

Uma criança de apenas um ano morreu na emergência pediátrica de um hospital em Pedro Juan...
Campo Grande registra alta de casos de dengue

Campo Grande registrou 90 novos casos de dengue nos últimos sete dias, conforme boletim da sala...
