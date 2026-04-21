Promessa de amor vira golpe: idosa perde R$ 60 mil para ‘príncipe do pantanal’ em Campo Grande

O que era para ser uma promessa de amor e até de chegar ao casamento virou dor de cabeça na vida de uma mulher em Campo Grande. A idosa, de 73 anos, foi vítima de um golpe de suposto namorado que conheceu em baile de ‘quebra coco’.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu o suspeito, um jovem de 26 anos, durante um baile em janeiro deste ano. Após o primeiro contato, os dois passaram a se comunicar com frequência por aplicativo de mensagens, iniciando um relacionamento amoroso.
De acordo com o relato, o homem conquistou a confiança da idosa com promessas de casamento e demonstrações de afeto. Durante o relacionamento, ele a convenceu a realizar diversas compras em seu nome, alegando ter influência com bancos e garantindo que as dívidas seriam quitadas em pouco tempo.
Entre os prejuízos estão a compra de dois celulares de alto valor, além de uma motocicleta modelo Yamaha Factor 150, adquirida sem entrada e parcelada. Ao todo, o prejuízo estimado chega a cerca de R$ 60 mil.
A vítima relatou ainda que chegou a manter um relacionamento íntimo com o suspeito e só começou a desconfiar após cobranças começarem a chegar. Com a ajuda de familiares, ela percebeu que havia sido enganada.
A idosa recebe benefício social e, segundo familiares, o prejuízo compromete significativamente sua subsistência.
