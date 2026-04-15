Deputado Zé Teixeira defende segurança viária e reforça apoio a entidade social

Segurança na BR-163 no trecho de Dourados é prioridade em indicação do parlamentar

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Medidas incluem redutores de velocidade e reforço da sinalização viária na rodovia

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou indicação ao DNIT e à concessionária Motiva Pantanal solicitando intervenções urgentes na BR-163, especialmente no trecho próximo à Embrapa e à estação de tratamento da Sanesul, em Dourados, onde o fluxo intenso de veículos e os registros de acidentes graves têm gerado preocupação de moradores e trabalhadores da região. O parlamentar pede a instalação de redutores de velocidade e o reforço da sinalização horizontal e vertical, além de articulação junto à ANTT e ao Ministério dos Transportes, destacando que a preservação de vidas deve ser prioridade na gestão das rodovias concedidas.

Paralelamente, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), foi aprovado por unanimidade o parecer ao Projeto de Lei 302/25, que declara a Associação de Proteção Animal do Município de Jardim (APAJ) como de Utilidade Pública Estadual, reconhecendo o trabalho da entidade no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade desde 2022. Segundo o parlamentar, o fortalecimento da associação contribui diretamente para o bem-estar da comunidade e amplia a possibilidade de parcerias e captação de recursos para ações sociais no município de Jardim.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Papa rebate Trump e diz não ter medo de críticas

Milton - 0
Pontífice rebate críticas e reforça mensagem de paz O papa Leão XIV afirmou que não teme o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e garantiu...
Leia mais

Nunes Marques será eleito presidente do TSE em votação simbólica

Milton - 0
Nova composição do tribunal inclui ministros do STF, STJ e juristas indicados O TSE realiza nesta terça-feira (14), às 19h, votação simbólica para eleger o...
Leia mais

PF amplia operação contra abusos no preço do gás de cozinha

Milton - 0
Irregularidades podem resultar em investigações por crimes econômicos e tributários A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) a segunda fase da Operação Vem Diesel 2...
Leia mais

Pelezinho é vice-campeão da Taça Brasil Sub-14 de Futsal em campanha histórica

Milton - 0
A equipe sub-14 da Escolinha Pelezinho, de Mato Grosso do Sul, conquistou o vice-campeonato da Taça Brasil Sub-14 de Futsal, disputada em Blumenau (SC),...
Leia mais