Deputado Zé Teixeira defende segurança viária e reforça apoio a entidade social

Medidas incluem redutores de velocidade e reforço da sinalização viária na rodovia

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou indicação ao DNIT e à concessionária Motiva Pantanal solicitando intervenções urgentes na BR-163, especialmente no trecho próximo à Embrapa e à estação de tratamento da Sanesul, em Dourados, onde o fluxo intenso de veículos e os registros de acidentes graves têm gerado preocupação de moradores e trabalhadores da região. O parlamentar pede a instalação de redutores de velocidade e o reforço da sinalização horizontal e vertical, além de articulação junto à ANTT e ao Ministério dos Transportes, destacando que a preservação de vidas deve ser prioridade na gestão das rodovias concedidas.

Paralelamente, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), foi aprovado por unanimidade o parecer ao Projeto de Lei 302/25, que declara a Associação de Proteção Animal do Município de Jardim (APAJ) como de Utilidade Pública Estadual, reconhecendo o trabalho da entidade no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade desde 2022. Segundo o parlamentar, o fortalecimento da associação contribui diretamente para o bem-estar da comunidade e amplia a possibilidade de parcerias e captação de recursos para ações sociais no município de Jardim.