Coronel David solicita recuperação urgente da MS-340 em Bandeirantes

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Coronel David (PL) encaminhou indicação ao governador Eduardo Riedel (PP), bem como ao secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, solicitando providências urgentes para a recuperação da MS-340, no trecho de Bandeirantes.

A solicitação tem como base demanda apresentada pelo presidente do Sindicato Rural de Bandeirantes, Luiz Bannak, que relata as condições precárias da via. “A rodovia apresenta buracos, desgaste acentuado do pavimento e falta de manutenção periódica, comprometendo a trafegabilidade e colocando em risco a segurança dos usuários.”

Segundo Coronel David, a situação aumenta o risco de acidentes e provoca prejuízos, especialmente aos produtores rurais que dependem da estrada para o escoamento da produção.

A MS-340 é considerada estratégica para a região, sendo utilizada no transporte escolar, no deslocamento de moradores e na logística do setor produtivo. “Trata-se de uma via essencial para o desenvolvimento econômico e social de Bandeirantes. A recuperação é urgente para garantir segurança e melhores condições de tráfego”, destacou o deputado.

Na indicação, o parlamentar solicita a realização de serviços como operação tapa-buracos, recapeamento e demais intervenções necessárias para restabelecer condições adequadas de infraestrutura e segurança para o uso da rodovia.

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