SIDROLÂNDIA: Exposição interativa sobre o ciclo da água chega com experiência imersiva e gratuita

Sidrolândia recebe, entre os dias 15 e 18 de abril, a exposição interativa “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, na Praça São Bento. A programação começa com atendimento exclusivo para escolas, de quarta a sexta-feira (17). No sábado (18), a exposição será aberta ao público em geral, com entrada gratuita, das 15h às 19h, com encerramento especial com a “Mostra Cine ao Ar Livre”.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), e tem como objetivo apresentar o ciclo da água de forma prática e acessível, por meio de atividades interativas.

A estrutura reúne instalações artísticas, realidade virtual e cinema ao ar livre, oferecendo uma experiência educativa voltada à preservação ambiental e ao uso consciente da água.

Sobre o projeto

Em sua 4ª edição, o projeto “Olho D’Água” é realizado pela 3 Apitos Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Ambiental MS Pantanal e da Sanesul.

Com passagens por mais de 100 cidades em 14 estados brasileiros, a iniciativa segue em circulação pelo país. Atualmente, duas unidades itinerantes percorrem diferentes regiões, ampliando o acesso à experiência e ao aprendizado.

A proposta é despertar a consciência sobre a importância da água para a vida, por meio de recursos interativos que permitem ao visitante “percorrer” o caminho da água, desde a nascente até o mar, passando por cidades, florestas e comunidades.

Anote aí:

Exposição gratuita aberta ao público

Local: Praça São Bento

Data: 18 de abril (sábado)

Horário: 15h às 19h