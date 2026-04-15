Neymar reage após empate e discussão com torcedor no Santos

Atacante nega informações sobre interesse de clube dos Estados Unidos

Neymar afirmou estar chateado após o empate do Santos na Vila Belmiro e a discussão com um torcedor na saída de campo. O camisa 10 disse que aceita críticas ao desempenho, mas não concorda com ataques pessoais. O jogador declarou que se dedica ao clube e que “faz mais do que deveria” em campo. Neymar ressaltou que o resultado aumentou a pressão sobre o elenco na temporada. Ele lamentou as chances desperdiçadas e pediu evolução da equipe nos próximos jogos. Sobre o futuro, negou conhecer interesse de clubes dos Estados Unidos. O atacante afirmou que possui contrato com o Santos até o fim do ano e pretende cumpri-lo.