Com emenda coletiva de R$ 300 mil, Hashioka entrega ambulância para Hospital São Julião

O Hospital São Julião, em Campo Grande, recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, uma ambulância Tipo B – Suporte Básico, adquirida por meio de emenda parlamentar coletiva no valor de R$ 300 mil, destinada pelos deputados estaduais Roberto Hashioka (Republicanos), Lia Nogueira (PSDB) e Renato Câmara (Republicanos), com aporte de R$ 100 mil de cada parlamentar.

A entrega oficial foi realizada no Bloco da Administração do hospital, com a presença dos autores da emenda, do presidente da instituição, Carlos Melke, da vice-presidente Adriana Sato Longuen, da Irmã Silvia Vélio, fundadora da instituição, da gerente de captação Cátia Duarte de Almeida, além de outras autoridades.



O novo veículo chega para fortalecer o transporte inter-hospitalar e o atendimento pré-hospitalar de pacientes, ampliando a capacidade operacional do Hospital São Julião, referência em reabilitação e assistência especializada em Mato Grosso do Sul. Na prática, a aquisição representa um avanço importante para a rotina assistencial do hospital, permitindo remoções mais rápidas e seguras, especialmente em situações que exigem deslocamento para exames, cirurgias, transferências e continuidade de tratamentos.



Ao participar da solenidade, o deputado Roberto Hashioka destacou que investir em saúde é uma das prioridades de seu mandato e reafirmou a importância de apoiar instituições sérias e reconhecidas pelo serviço prestado à população sul-mato-grossense. “O Hospital São Julião presta um serviço essencial e merece todo o apoio do poder público para continuar oferecendo atendimento digno, seguro e eficiente. Em 2024 destinamos uma emenda também de R$ 100 mil e agora, com a sensibilidade dos colegas parlamentares para esse somatório, R$ 300 mil para a aquisição de uma ambulância que irá facilitar o transporte daqueles que mais precisam”, afirmou.



Para o deputado, as emendas parlamentares cumprem papel estratégico ao permitir que instituições como o Hospital São Julião ampliem serviços, renovem equipamentos e melhorem sua estrutura de atendimento. “As emendas parlamentares chegam onde muitas vezes a necessidade é mais urgente. Nosso compromisso é garantir que esses recursos se transformem em melhorias concretas para a população”, ressaltou.



Emendas parlamentares para saúde – O compromisso do parlamentar com a área da saúde se reflete no volume crescente de recursos destinados ao setor ao longo do mandato. Em 2023, Hashioka encaminhou R$ 1,25 milhão para ações e entidades da área. Em 2024, esse montante subiu para R$ 1,85 milhão, ano em que o deputado também destinou R$ 100 mil ao próprio Hospital São Julião, para melhorias e manutenção da cirurgia geral e aquisição de materiais de consumo, recurso já pago. Em 2025, os investimentos alcançaram R$ 2,245 milhões, e, em 2026, chegam a R$ 2,6 milhões, totalizando R$ 7,945 milhões aplicados na saúde ao longo do mandato.