Ex-namorado invade casa e sequestra jovem em Dourados

Vítima é localizada após buscas da Guarda Municipal

Um jovem invadiu a casa da ex-namorada ao arrombar a janela do quarto e a sequestrou na manhã de terça-feira (14), em Dourados. A vítima chegou a se trancar no banheiro e pedir ajuda à mãe, mas teve o celular tomado pelo agressor, que a arrastou para fora da residência e a obrigou a entrar em um carro. Ela foi levada para uma área de mata às margens da BR-463, onde sofreu agressões físicas e psicológicas, incluindo tentativa de enforcamento, além de ter o celular utilizado pelo suspeito para enviar mensagens à mãe.

O caso só teve fim após o agressor desistir da ação ao receber uma ligação de um familiar, deixando a jovem em frente à casa de parentes e fugindo em seguida. A mãe acionou a Guarda Municipal de Dourados, que, por meio da Patrulha Maria da Penha, iniciou buscas e localizou a vítima posteriormente em frente a uma residência, visivelmente abalada e com sinais de violência. Ela foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher para registro da ocorrência.