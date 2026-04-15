Campo Grande e Ponta Porã sediarão 2ª rodada do Estadual Sub-16

Competição reúne equipes de Campo Grande e Ponta Porã em 12 jogos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Campo Grande e Ponta Porã sediarão a 2ª rodada do Campeonato Estadual Sub-16 de Voleibol Feminino nos dias 30 e 31 de maio, reunindo equipes de diferentes regiões do Estado em uma programação com 12 partidas. A competição será dividida entre os dois municípios, com jogos distribuídos nos grupos A e B, garantindo equilíbrio técnico e maior abrangência regional. Em Campo Grande, ocorrem os confrontos do Grupo A e parte do Grupo B no primeiro dia de disputas, enquanto Ponta Porã recebe o encerramento da rodada no dia 31 de maio.

A iniciativa reforça a integração esportiva entre capital e interior, além de ampliar a visibilidade do voleibol de base. A expectativa é de jogos competitivos e de destaque para jovens atletas em formação no cenário estadual.

Confira a programação completa da rodada:

Grupo A – Campo Grande

30 de maio
9h – Unitrês x Campo Grande Vôlei
10h – Escolinha Leomar x Esporte Ágil
18h – Unitrês x Escolinha Leomar
19h – Campo Grande Vôlei x Esporte Ágil

31 de maio
9h – Esporte Ágil x Unitrês
10h – Campo Grande Vôlei x Escolinha Leomar

Grupo B

30 de maio – Campo Grande
9h – Escolinha Pezão x EVB Nova Andradina
10h – Escolinha SESI x ACV Calvoso
18h – Escolinha SESI x Escolinha Pezão
19h – ACV Calvoso x EVB Nova Andradina

31 de maio – Ponta Porã
9h – EVB Nova Andradina x Escolinha SESI
10h – ACV Calvoso x Escolinha Pezão

A expectativa é de bons jogos e grande participação das equipes, reforçando o crescimento do voleibol de base no Mato Grosso do Sul.

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ESPORTE

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