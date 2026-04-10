Raça Girolando fortalece a pecuária leiteira na Expogrande 2026

Genética, mercado e política pública impulsionam o setor em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Programa Extra Leite será lançado pelo governo durante o evento

A Expogrande 2026 reforça o protagonismo da bacia leiteira de MS com destaque para a raça Girolando e sua contribuição genética ao setor. O evento reúne 60 animais de argola no Parque de Exposições Laucídio Coelho, evidenciando o avanço técnico da pecuária leiteira regional. Os julgamentos oficiais ocorrem nos dias 13 e 14 de abril, quando serão avaliadas morfologia e aptidão produtiva dos exemplares.

Paralelamente, o “Shopping do Leite” movimenta o Pavilhão A com comercialização direta de animais e produtos entre produtores de diferentes municípios do estado. A iniciativa reforça a descentralização da produção e a força da cadeia leiteira em Mato Grosso do Sul. No campo institucional, o governador Eduardo Riedel apresenta o Programa Extra Leite, voltado à modernização da produção e incentivo fiscal ao produtor.

A ação integra políticas de sustentabilidade, qualidade e aumento da rentabilidade no setor leiteiro estadual.

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