Casa Rosa realiza 124 atendimentos em mutirão e identifica caso de câncer de mama

Mutirão “Todos em Ação” reforça prevenção e diagnóstico precoce em saúde feminina

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Assessoria Casa Rosa 

Detecção precoce durante ação garante início rápido de tratamento para paciente

A Casa Rosa participou no último sábado (23) do mutirão “Todos em Ação”, promovendo atendimentos de saúde e acolhimento à população em Campo Grande. Durante a mobilização foram registrados 124 atendimentos, incluindo consultas, exames e encaminhamentos médicos. A ação teve como destaque a identificação de um caso de câncer de mama durante os atendimentos realizados no local.

A detecção precoce permitirá que a paciente inicie o tratamento de forma imediata, aumentando as chances de recuperação. A iniciativa reforça o papel da instituição na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças que afetam a saúde da mulher. A Casa Rosa também anunciou a realização de novos mutirões nos dias 20 e 27 de junho. As ações buscam ampliar o acesso da população aos serviços de saúde com atendimento humanizado e contínuo.

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POLÍTICA

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