Dr. Luiz Ovando debate qualidade da formação médica em reunião no MEC sobre o Enamed

Deputado participou de encontro com o ministro da Educação, dirigentes do Inep e da Rede Ebserh para discutir o avanço desenfreado de cursos de Medicina e os impactos na saúde pública

Brasília recebeu nesta terça-feira (20) uma importante reunião no Ministério da Educação para discutir os desafios da formação médica no Brasil, diante do crescimento acelerado e descontrolado das faculdades de Medicina no país. O encontro contou com a presença do deputado federal Dr. Luiz Ovando, do ministro da Educação, integrantes da equipe técnica da pasta, do presidente do Inep, órgão responsável pelo Enamed e pelo Enem, além do presidente da rede de hospitais universitários federais, HU, antiga Ebserh.

Também participaram da agenda o deputado federal, ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra e a deputada federal Silvia Cristina.

O foco da reunião foi o Enamed, exame nacional voltado à avaliação da formação médica, e os caminhos para enfrentar aquilo que parlamentares e especialistas classificam como um gargalo na qualidade do ensino médico brasileiro.

Nos últimos anos, o Brasil registrou uma expansão acelerada de cursos de Medicina, muitos deles autorizados sem estrutura adequada, hospitais-escola suficientes ou garantia mínima de qualidade na formação prática dos futuros profissionais. O tema preocupa especialistas da área da saúde, entidades médicas e parlamentares ligados ao setor.

Para o deputado Dr. Luiz Ovando, o debate vai além da abertura de vagas e atinge diretamente a segurança da população brasileira.

“A saúde da população não pode ser tratada como mercado sem controle. Precisamos garantir excelência na formação médica, responsabilidade na abertura de novos cursos e critérios rigorosos de avaliação. Quando a formação é fragilizada, quem sofre as consequências é o cidadão na ponta, que depende de um atendimento qualificado”, afirmou o parlamentar.

Durante a reunião, foram discutidos mecanismos de avaliação da qualidade dos cursos, o papel do Enamed como instrumento de aferição da formação acadêmica e possíveis medidas para conter a proliferação de faculdades sem condições adequadas de funcionamento.

Dr. Luiz Ovando também destacou a importância do fortalecimento dos hospitais universitários e da formação prática dos estudantes de Medicina.

“Não basta abrir cursos. É preciso garantir campo de prática, residência, supervisão qualificada e compromisso com a boa medicina. A medicina exige preparo técnico, responsabilidade humana e compromisso com a vida”, completou.

A agenda reforça a atuação do parlamentar em Brasília em pautas ligadas à saúde pública, formação médica e qualidade do atendimento oferecido à população brasileira.